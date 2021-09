Tournoi International Wevza de Beach Volley Sausset-les-Pins, 1 octobre 2021, Sausset-les-Pins.

Tournoi International Wevza de Beach Volley 2021-10-01 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-03 17:30:00 17:30:00 Parc du grand vallat Avenue des peupliers

Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Cet événement est le premier d’une longue série sur toute la France. En effet, pour préparer les JO 2024. La Région Sud et la ville de Sausset-les-Pins sont ainsi les premiers à proposer un événement alliant sport et environnement, deux notions parfaitement complémentaires.

Sausset-les-Pins Beach Masters » sont une étape, pour les joueurs, vers les JO de Paris 2024. Ce tournoi international WEVZA Beach Volley vise à entrainer les joueurs, et notamment ceux de la 2e équipe française, pour se qualifier au JO 2024. Teo Rotar, ancien élève du Collège de Sausset les Pins et Arthur Canet font partie de ces espoirs du beach volley français qui seront présents.

8 pays seront à l’honneur à ce tournoi : France, Espagne, Portugal, Italie, Suisse, Belgique, Pays-bas, Allemagne.

L’Académie Montpellier Beach Volley et l’Association Les Perles de la Côte Bleue se sont associés sur cet évènement pour en faire un modèle en termes d’évènement sportif éco-responsable.

+33 4 42 45 60 65

dernière mise à jour : 2021-09-22 par