Tournoi international jeune basket Antibes Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

Tournoi international jeune basket Antibes, 3 juin 2022, Antibes. Tournoi international jeune basket Stade Foch 18 Bd Maréchal Foch Antibes

2022-06-03 – 2022-06-05 Stade Foch 18 Bd Maréchal Foch

Antibes Alpes-Maritimes 4ème édition de son tournois international U15 masculin pour le 1ere fois, ce tournois est labellisé FIBA Europe. 3 jours de compétition ou les jeunes Antibois affrontent des équipes venues du Danemark, d’Israel, d’Allemagne ou d’Italie notamment. +33 4 92 90 53 48 Stade Foch 18 Bd Maréchal Foch Antibes

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu Antibes Adresse Stade Foch 18 Bd Maréchal Foch Ville Antibes lieuville Stade Foch 18 Bd Maréchal Foch Antibes Departement Alpes-Maritimes

Antibes Antibes Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/antibes/

Tournoi international jeune basket Antibes 2022-06-03 was last modified: by Tournoi international jeune basket Antibes Antibes 3 juin 2022 Alpes-Maritimes Antibes

Antibes Alpes-Maritimes