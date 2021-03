Le pouliguen Plage du Nau 44510 Le pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique Tournoi international d’Ultimate Yes But Nau Plage du Nau 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

du jeudi 13 mai au samedi 15 mai à Plage du Nau 44510 Le pouliguen

Tournoi d’Ultimate Frisbee sur plage, organisé tous les ans depuis 2000 par les Frisbeurs Nantais, et la commune du Pouliguen sur la plage du Nau. 300 joueurs sont attendus, soit près d’une trentaine d’équipes venues de toute l’Europe. Les formations mixtes et intermédiaires se rencontreront dans la catégorie « Open ». Les compétiteurs se défieront en « Elite ». Finale le samedi 15 mai à partir de 15h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-13T09:00:00 2021-05-13T19:00:00;2021-05-14T09:00:00 2021-05-14T19:00:00;2021-05-15T09:00:00 2021-05-15T19:00:00

