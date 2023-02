Tournoi International du Pays Foyen BaseBall Catégorie 12U et 15U Pineuilh OT du Pays Foyen Pineuilh Catégories d’Évènement: Dordogne

Tournoi International du Pays Foyen BaseBall Catégorie 12U et 15U, 8 avril 2023, Pineuilh

2023-04-08 09:00:00 – 2023-04-10 19:00:00 Pineuilh

Dordogne Pineuilh Tournoi International du Pays Foyen Baseball catégorie 12U et 15U.

Possibilité d’assister à plus de 10 matchs par jour.

En présence de clubs français et espagnols.

Buvette et restauration sur place. +33 6 09 82 56 51 Pitcher’s Club Baseball et Softball.

dernière mise à jour : 2023-02-22

