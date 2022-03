Tournoi international des Catalans Marseille 7e Arrondissement, 15 juillet 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Tournoi international des Catalans Marseille 7e Arrondissement

2022-07-15 – 2022-07-17

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 7e Arrondissement

Considéré par certains comme le plus dur de France (sable très meuble, chaleur étouffante et qualité du plateau des joueurs), il est devenu au cours des années, un événement incontournable du Volley-ball Français et certainement le plus exaltant en terme d’émotion.

Le tournoi 3×3 organisé par le CVBC accueille depuis plus de 60 ans les meilleurs joueurs et joueuses européens, internationaux français et offre un spectacle gratuit exceptionnel pour tous les amateurs de volley-ball.

contact@catalans-beach-volley.com https://www.catalans-beach-volley.com/

Marseille 7e Arrondissement

