Tournoi international de tennis BNP Paribas Primrose Villa Primrose, 8 mai 2022, Bordeaux.

Tournoi international de tennis BNP Paribas Primrose

du dimanche 8 mai au dimanche 15 mai à Villa Primrose

Le Tournoi de tennis BNP Paribas Primrose se déroulera du 8 au 15 Mai à la Villa Primrose à Bordeaux. Pour sa 13e édition, c’est l’ancien joueur de tennis Henri Leconte qui parraine l’ensemble de l’événement avec le soutien de nombreux partenaires et sponsors bordelais. Cette année, le tableau sportif est le plus relevé de toute l’histoire du BNP Paribas Primrose : admirez pendant une semaine, les plus grands joueurs français et internationaux s’affronter sur la terre battue bordelaise ! Parmi eux, retrouvez Lucas **Pouille**, Hugo **Gaston** ou encore Richard **Gasquet** qui fait son retour sur le Tournoi. Journée Business, Set & Match, Journée de soutien au Handicap ou encore soirées conviviales, le Tournoi est aussi un endroit pour se rencontrer, échanger et agrandir son réseau professionnel. Réservez vos places en ligne sur la billetterie du site internet.

https://tournoi-primrosebordeaux.com/

Villa Primrose 81 rue Jules Ferry, 33200, Bordeaux Bordeaux Caudéran Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-08T10:00:00 2022-05-08T19:00:00;2022-05-09T10:00:00 2022-05-09T20:00:00;2022-05-10T10:00:00 2022-05-10T20:00:00;2022-05-11T10:00:00 2022-05-11T18:00:00;2022-05-12T10:00:00 2022-05-12T20:00:00;2022-05-13T10:00:00 2022-05-13T20:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T18:30:00;2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T17:30:00