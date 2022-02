Tournoi International de Snow Volley Manigod Manigod Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Manigod

Tournoi International de Snow Volley Manigod, 5 mars 2022, Manigod. Tournoi International de Snow Volley Route du col de Merdassier Col de Merdassier Manigod

2022-03-05 09:00:00 09:00:00 – 2022-03-06 17:00:00 17:00:00 Route du col de Merdassier Col de Merdassier

Manigod Haute-Savoie Manigod Le Volley-Ball, cela se pratique (aussi) sur la neige ! C’est possible avec le Snow-Volley, une forme de jeu à trois contre trois, avec des contacts similaires à ceux du Beach-Volley. infos@manigod.com +33 4 50 44 92 44 Route du col de Merdassier Col de Merdassier Manigod

dernière mise à jour : 2021-11-22 par Office de tourisme de Manigod

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Manigod Autres Lieu Manigod Adresse Route du col de Merdassier Col de Merdassier Ville Manigod lieuville Route du col de Merdassier Col de Merdassier Manigod Departement Haute-Savoie

Manigod Manigod Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/manigod/

Tournoi International de Snow Volley Manigod 2022-03-05 was last modified: by Tournoi International de Snow Volley Manigod Manigod 5 mars 2022 Haute-Savoie Manigod

Manigod Haute-Savoie