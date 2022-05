Tournoi international de la FRIT Gonfreville-l’Orcher, 3 juin 2022, Gonfreville-l'Orcher.

Tournoi international de la FRIT Gonfreville-l’Orcher

2022-06-03 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-05

Gonfreville-l’Orcher 76700 Gonfreville-l’Orcher

Cette année, le week-end de la Pentecôte rime avec FRIT à Gonfreville-l’Orcher puisque la Fédération Régionale d’Improvisation Théâtrale invite des amis improvisateurs venus d’Europe et du Québec pour partager la scène de l’Espace Culturel de la Pointe de Caux.

-> Qu’est-ce-que l’improvisation théâtrale ?

Pratique venant du Québec, le match d’improvisation théâtral se calque sur les règles du hockey sur glace : il se déroule sur une patinoire (sans glace) et un arbitre a la lourde tâche de veiller à ce que les joueurs de chaque équipe respectent les règles du jeu. A l’issue du spectacle, l’équipe qui a obtenu le plus de votes de la part du public est déclarée vainqueur. Plus qu’un affrontement, les jouteurs jouent en fait ensemble pour offrir au public un spectacle, souvent comique, parfois sérieux et toujours adapté à tous les âges.

-> Histoire de la FRIT

C’est en septembre 1991 que la FRIT est créée, dans le but de faire découvrir l’improvisation théâtrale au grand public. Composée d’une soixantaine d’adhérents tous bénévoles, la FRIT évolue sur la scène de l’ECPC depuis de nombreuses années et a accueilli un grand nombre d’équipes venant de toute la France mais aussi de l’international.

-> Programme du Tournoi International

Cette saison, la FRIT accueillera trois équipes venant du Québec, de Suisse et une équipe composée de Belges, Québécois et Français pour trois soirées d’improvisation les 3, 4 et 5 juin 2022 qui débutent à 20h30 à l’ECPC de Gonfreville l’Orcher autour du thème « 30 années d’improvisation », en lien avec les 30 ans de l’Association de La Frit. Chaque match est au prix de 2€ et sera l’occasion pour les spectateurs de découvrir une nouvelle période de l’Histoire… (Les réservations sont conseillées au 02 35 13 16 54).

Cette année, le week-end de la Pentecôte rime avec FRIT à Gonfreville-l’Orcher puisque la Fédération Régionale d’Improvisation Théâtrale invite des amis improvisateurs venus d’Europe et du Québec pour partager la scène de l’Espace Culturel de la…

bureau.frit@gmail.com +33 2 35 13 16 54 https://www.lafrit.fr/

Cette année, le week-end de la Pentecôte rime avec FRIT à Gonfreville-l’Orcher puisque la Fédération Régionale d’Improvisation Théâtrale invite des amis improvisateurs venus d’Europe et du Québec pour partager la scène de l’Espace Culturel de la Pointe de Caux.

-> Qu’est-ce-que l’improvisation théâtrale ?

Pratique venant du Québec, le match d’improvisation théâtral se calque sur les règles du hockey sur glace : il se déroule sur une patinoire (sans glace) et un arbitre a la lourde tâche de veiller à ce que les joueurs de chaque équipe respectent les règles du jeu. A l’issue du spectacle, l’équipe qui a obtenu le plus de votes de la part du public est déclarée vainqueur. Plus qu’un affrontement, les jouteurs jouent en fait ensemble pour offrir au public un spectacle, souvent comique, parfois sérieux et toujours adapté à tous les âges.

-> Histoire de la FRIT

C’est en septembre 1991 que la FRIT est créée, dans le but de faire découvrir l’improvisation théâtrale au grand public. Composée d’une soixantaine d’adhérents tous bénévoles, la FRIT évolue sur la scène de l’ECPC depuis de nombreuses années et a accueilli un grand nombre d’équipes venant de toute la France mais aussi de l’international.

-> Programme du Tournoi International

Cette saison, la FRIT accueillera trois équipes venant du Québec, de Suisse et une équipe composée de Belges, Québécois et Français pour trois soirées d’improvisation les 3, 4 et 5 juin 2022 qui débutent à 20h30 à l’ECPC de Gonfreville l’Orcher autour du thème « 30 années d’improvisation », en lien avec les 30 ans de l’Association de La Frit. Chaque match est au prix de 2€ et sera l’occasion pour les spectateurs de découvrir une nouvelle période de l’Histoire… (Les réservations sont conseillées au 02 35 13 16 54).

Gonfreville-l’Orcher

dernière mise à jour : 2022-05-24 par