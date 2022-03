Tournoi International de Guerlédan Merdrignac Merdrignac Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Merdrignac

Tournoi International de Guerlédan Merdrignac, 18 avril 2022, Merdrignac. Tournoi International de Guerlédan Merdrignac

2022-04-18 – 2022-04-18

Merdrignac Côtes d’Armor Merdrignac Le TIG 18 avril 2022 est le TIG préliminaire qualificatif pour 32 équipes masculines enfants 12-13 ans des 5 départements bretons (22-56-35-29-44). Entrée gratuite stade Jean-Villeneuve Merdrignac. Grand public. tournoi.tig@gmail.com http://www.tournoi-international-guerledan.com/ Le TIG 18 avril 2022 est le TIG préliminaire qualificatif pour 32 équipes masculines enfants 12-13 ans des 5 départements bretons (22-56-35-29-44). Entrée gratuite stade Jean-Villeneuve Merdrignac. Grand public. Merdrignac

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Merdrignac Autres Lieu Merdrignac Adresse Ville Merdrignac lieuville Merdrignac Departement Côtes d'Armor

Merdrignac Merdrignac Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merdrignac/

Tournoi International de Guerlédan Merdrignac 2022-04-18 was last modified: by Tournoi International de Guerlédan Merdrignac Merdrignac 18 avril 2022 Côtes-d’Armor Merdrignac

Merdrignac Côtes d'Armor