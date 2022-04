Tournoi International de Guerlédan Guerlédan Guerlédan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Guerlédan

Tournoi International de Guerlédan Guerlédan, 10 juin 2022, Guerlédan. Tournoi International de Guerlédan Guerlédan

2022-06-10 – 2022-06-12

Guerlédan Côtes d’Armor Guerlédan En juin 10-11-12 juin 2022 tournoi international de Guerlédan cœur de Bretagne masculin & féminin 12-13-14 ans se déroulant sur 10 sites : Loudéac, Merdrignac, Mur de Bretagne, Pontivy faubourg de Verdun, Pontivy Toulboubou, St Thuriau, Noyal-Pontivy, Cléguérec, Pluméliau-Bieuzy, Baud. Entrée gratuite. Grand public. tournoi.tig@gmail.com http://www.tournoi-international-guerledan.com/ En juin 10-11-12 juin 2022 tournoi international de Guerlédan cœur de Bretagne masculin & féminin 12-13-14 ans se déroulant sur 10 sites : Loudéac, Merdrignac, Mur de Bretagne, Pontivy faubourg de Verdun, Pontivy Toulboubou, St Thuriau, Noyal-Pontivy, Cléguérec, Pluméliau-Bieuzy, Baud. Entrée gratuite. Grand public. Guerlédan

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Guerlédan Autres Lieu Guerlédan Adresse Ville Guerlédan lieuville Guerlédan Departement Côtes d'Armor

Guerlédan Guerlédan Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerledan/

Tournoi International de Guerlédan Guerlédan 2022-06-10 was last modified: by Tournoi International de Guerlédan Guerlédan Guerlédan 10 juin 2022 Côtes-d’Armor Guerlédan

Guerlédan Côtes d'Armor