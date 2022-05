Tournoi International de Football Dirinon Dirinon Dirinon Catégories d’évènement: DIRINON

Dirinon Finistère Dirinon Le tournoi international de Football Dirinon est un rendez-vous majeur pour tous les amateurs de football et d’international. Après deux années perturbées par la pandémie, le tournoi international retrouve son lustre pour les 72 équipes engagées en U 11 et pour les 24 équipes féminines engagées en U 13. L’Europe sera représentée par l’Angleterre, la Belgique, la Suisse ,l’Allemagne, la Roumanie, le Portugal, l’Espagne ,la Principauté de Monaco et la France.

L’As Assirem représentera à lui seul le continent Africain en venant d’Algérie.

