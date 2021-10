Labège Médiathèque départementale de la Haute-Garonne Haute-Garonne, Labège Tournoi Inter-Médiathèques Médiathèque départementale de la Haute-Garonne Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Médiathèque départementale de la Haute-Garonne, le samedi 6 novembre à 13:45

Après une phase éliminatoire au sein de 20 médiathèques du département pendant les vacances de la Toussaint, les survivants s’affronteront sur Mario Kart 8 à la Médiathèque Départementale de Labège le 6 novembre prochain ! En parallèle de la grande finale à suivre à la Médiathèque ou en streaming, une table ronde et de nombreux stands évoqueront le jeu vidéo comme une forme culturelle légitime, vectrice de socialisation – mais aussi comme une industrie créative à la croisée de nombre de métiers passionnants. Bornes d’arcade, retro-gaming, stands d’écoles de Game Design seront accessibles pour petits et grands.

Entrée libre selon les restrictions sanitaires

Tournoi Mario Kart en médiathèques : soyez dans le game ! Médiathèque départementale de la Haute-Garonne 611 rue Buissonnière 31670 LABEGE Labège Haute-Garonne

2021-11-06T13:45:00 2021-11-06T18:00:00

