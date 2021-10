Saint-Orens-de-Gameville Médiathèque Haute-Garonne, Saint-Orens-de-Gameville Tournoi Inter-Médiathèques – Gaming31 – Mercredi 3 novembre Médiathèque Saint-Orens-de-Gameville Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Orens-de-Gameville

Tournoi Inter-Médiathèques – Gaming31 – Mercredi 3 novembre Médiathèque, 3 novembre 2021, Saint-Orens-de-Gameville. Tournoi Inter-Médiathèques – Gaming31 – Mercredi 3 novembre

Médiathèque, le mercredi 3 novembre à 14:30

Tout public à partir de 7 ans

La Médiathèque Départementale organise un grand tournoi Inter-Médiathèques autour de « Mario Kart 8 » sur Switch. Médiathèque Place Jean Bellières, 31650 Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville Haute-Garonne

2021-11-03T14:30:00 2021-11-03T17:30:00

Détails Catégories d'évènement: Haute-Garonne, Saint-Orens-de-Gameville
Lieu Médiathèque Adresse Place Jean Bellières, 31650 Saint-Orens-de-Gameville Ville Saint-Orens-de-Gameville