Plougasnou 29630 Tournoi de foot inter-générationnel organisé par l’Étoile Trégoroise de Plougasnou au stade de la Métairie. Inscriptions et paiement au bar de Thibault Prigent Café de la Place – Plougasnou où au stade le week-end du 14-15 mai.

Inscription jusqu’au 17 juin. 20€ par l’équipe. Règlement du tournoi :

– Equipe de 5 + 1 gardien + 3 remplaçants

– Habitants de Plougasnou ou Saint-Jean-du-Doigt ou licenciés du club

– 3 licenciés par équipe maximum

– 2 filles minimum par équipe

– Au moins 1 personne âgée de 40 ans

