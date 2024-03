Tournoi inter-communal e-sport + Animations autour des jeux vidéos Médiathèque de Saint Perdon Saint-Perdon, mercredi 24 avril 2024.

Le mercredi 24 avril venez participer à une après midi autour des jeux vidéos ouvert à tous les ados de 11 à 17 ans.

Il y aura :

– le tournoi de qualifications e-sport sur les jeux fifa, mario kart et just dance

Et en parallèle pour des ados participants ou non au tournoi, en libre service

– Initiation au simracing

– Atelier graffitis

– Expo et quizz sur tablettes sur le thème des jeux olympiques .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 13:30:00

fin : 2024-04-24 17:00:00

Médiathèque de Saint Perdon 65 rue des écoles

Saint-Perdon 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine media.stperdon@gmail.com

