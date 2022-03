Tournoi Galaxie Penmarch Penmarch Catégories d’évènement: Finistère

Penmarc'h

Tournoi Galaxie Penmarch, 12 avril 2022, Penmarch. Tournoi Galaxie rue Laënnec Stade Municipal Penmarch

2022-04-12 – 2022-04-12 rue Laënnec Stade Municipal

Penmarch Finistère Jeunes 8-10 ans (filles et garçons) niveau orange et 14 avril 2022 : niveau vert. Jeunes 8-10 ans (filles et garçons) niveau orange et 14 avril 2022 : niveau vert. rue Laënnec Stade Municipal Penmarch

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Penmarc'h Autres Lieu Penmarch Adresse rue Laënnec Stade Municipal Ville Penmarch lieuville rue Laënnec Stade Municipal Penmarch Departement Finistère

Penmarch Penmarch Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/penmarch/

Tournoi Galaxie Penmarch 2022-04-12 was last modified: by Tournoi Galaxie Penmarch Penmarch 12 avril 2022 finistère Penmarch

Penmarch Finistère