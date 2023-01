TOURNOI FUTSAL Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

TOURNOI FUTSAL Saint-Dié-des-Vosges, 19 février 2023
Palais Omnisports Joseph Claudel
Rue du 12e Régiment d'Artillerie
Saint-Dié-des-Vosges
Vosges

Vosges Ce premier challenge Jean-Pierre Noël, à la mémoire de l’une des figures emblématiques des sapeurs-pompiers déodatiens, est réservé aux sapeurs-pompiers mais pas seulement à ceux de Saint-Dié-des-Vosges.

Les équipes seront constituées de 5 joueurs et de 2 remplaçants, pour un coup d’envoi du premier match à 9h.

Informations complémentaires et réservations auprès d’Antonin, au 06-20-87-47-47. +33 6 20 87 47 47 Rue du 12e Régiment d’Artillerie Palais Omnisports Joseph Claudel Saint-Dié-des-Vosges

