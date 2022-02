TOURNOI : FOOT à 5 stade Serge Duhourquet, 3 novembre 2021, Bègles.

TOURNOI : FOOT à 5

stade Serge Duhourquet, le mercredi 3 novembre 2021 à 14:30

Le foot à 5 est la pratique idéale pour combiner plaisir et sensations ! Accessible à tous, il permet de se retrouver entre famille et amis autour d’une passion commune. **L’inscription au préalable est préférable.** _Cette animation CAP33 est accessible aux familles et aux personnes de plus de 15 ans._ **CONSIGNE POUR LA PRATIQUE :** * Utilisation de gel systématiquement pour accéder aux activités, * Une paire de chaussures propres et adaptées sera nécessaire pour la pratique des activités en salle. **Selon la météo, les activités sont susceptibles d’être annulées.**

GRATUIT – Inscriptions sur place

Venez jouer au sport le plus populaire au monde !!

stade Serge Duhourquet 156 rue marcel sembat 33130 begles Bègles Terres Neuves Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-03T14:30:00 2021-11-03T15:30:00