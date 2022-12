Tournoi Fifa Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Tournoi Fifa Saint-Malo, 16 décembre 2022, Saint-Malo. Tournoi Fifa

2 Rue Nicolas Bouvier La Découverte Médiathèque La Grande Passerelle Saint-Malo Ille-et-Vilaine La Découverte 2 Rue Nicolas Bouvier

2022-12-16 – 2022-12-16

La Découverte 2 Rue Nicolas Bouvier

Saint-Malo

Ille-et-Vilaine Participez à un tournoi un contre un sur PS4 et PS5. A partir de 7 ans. Sur réservation avant le 16 décembre. +33 2 99 40 78 00 La Découverte 2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Médiathèque La Grande Passerelle Adresse Saint-Malo Ille-et-Vilaine La Découverte 2 Rue Nicolas Bouvier Ville Saint-Malo lieuville La Découverte 2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Saint-Malo Médiathèque La Grande Passerelle Saint-Malo Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-malo/

Tournoi Fifa Saint-Malo 2022-12-16 was last modified: by Tournoi Fifa Saint-Malo Saint-Malo Médiathèque La Grande Passerelle 16 décembre 2022 2 Rue Nicolas Bouvier La Découverte Médiathèque La Grande Passerelle Saint-Malo Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine