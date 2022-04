Tournoi Fifa Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Tournoi Fifa Saint-Malo, 14 avril 2022, Saint-Malo. Tournoi Fifa Pôle Jeunesse La Découverte Saint-Malo

2022-04-14 20:00:00 – 2022-04-14 23:00:00 Pôle Jeunesse La Découverte

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Saint-Malo Participez à un tournoi par équipe de deux sur Xbox. Des lots sont à gagner. Pour les Malouins de 11 à 17 ans (limité à 15 places). Sur réservation. espacesjeunes@saint-malo.fr +33 2 99 81 20 59 Participez à un tournoi par équipe de deux sur Xbox. Des lots sont à gagner. Pour les Malouins de 11 à 17 ans (limité à 15 places). Sur réservation. Pôle Jeunesse La Découverte Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse Pôle Jeunesse La Découverte Ville Saint-Malo lieuville Pôle Jeunesse La Découverte Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Tournoi Fifa Saint-Malo 2022-04-14 was last modified: by Tournoi Fifa Saint-Malo Saint-Malo 14 avril 2022 ille-et-vilaine saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine