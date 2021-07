Paris Maison de l'esport Paris TOURNOI FIFA 21 Maison de l’esport Paris Catégorie d’évènement: Paris

TOURNOI FIFA 21 Maison de l’esport, 9 août 2021-9 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 9 au 11 août 2021 :

lundi, mardi, mercredi de 19h à 0h

gratuit

Dans le cadre de l’Esport (F)estival, venez vous affronter sur FIFA 21 lors du 1er tournoi organisé par l’association Kazoku Esport. Durant tout le mois d’août, la maison de l’esport accueillera l’association Kazoku Esport pour vous proposer des tournois et de la pratique libre sur plusieurs jeux. FIFA 21 sera le premier tournoi à l’honneur, vous pourrez vous refaire l’Euro ou la Copa America et pourquoi pas l’emporter !!! Animations -> Loisirs / Jeux Maison de l’esport 14-20 rue Soleillet Paris 75020

3, 3bis : Gambetta (464m) 2, 3 : Père Lachaise (518m)

Contact :Kazoku Esport 0679492169 esportkazoku@gmail.com https://www.instagram.com/kzeesport/ https://www.facebook.com/kazokuesport https://twitter.com/KazokuEsport0679492169 esportkazoku@gmail.com Animations -> Loisirs / Jeux Étudiants;Ados;Geek;Les Nuits;Sport;Enfants

Date complète :

2021-08-09T19:00:00+02:00_2021-08-10T00:00:00+02:00;2021-08-10T19:00:00+02:00_2021-08-11T00:00:00+02:00;2021-08-11T19:00:00+02:00_2021-08-12T00:00:00+02:00

