Tournoi Fifa 2022 sur console PS5 et Switch Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains

Gironde

Tournoi Fifa 2022 sur console PS5 et Switch Andernos-les-Bains, 28 décembre 2022, Andernos-les-Bains . Tournoi Fifa 2022 sur console PS5 et Switch Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains Gironde Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic

2022-12-28 – 2022-12-28

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic

Andernos-les-Bains

Gironde A vos manettes pour vous confronter à l’univers impitoyable du ballon rond virtuel !

Gratuit et sur réservation. A vos manettes pour vous confronter à l’univers impitoyable du ballon rond virtuel !

Gratuit et sur réservation. +33 5 56 03 93 93 Médiathèque QuentinLeGohic

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains, Gironde Autres Lieu Andernos-les-Bains Adresse Andernos-les-Bains Gironde Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Ville Andernos-les-Bains lieuville Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Departement Gironde

Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/andernos-les-bains/

Tournoi Fifa 2022 sur console PS5 et Switch Andernos-les-Bains 2022-12-28 was last modified: by Tournoi Fifa 2022 sur console PS5 et Switch Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains 28 décembre 2022 Andernos-les-Bains Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains Gironde Gironde

Andernos-les-Bains Gironde