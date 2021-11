Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Tournoi FIFA 2018 Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

À la veille de la coupe du monde de football en Russie, la médiathèque Jean Jaurès organise un **TOURNOI FIFA 18** **ESPACE JEUX VIDÉO** **Mercredi 13 juin 2018 de 13h30 à 18h00** TOURNOI GRATUIT OUVERT AUX 9/16 ANS INSCRIPTIONS AVANT LE 12 JUIN 2018 (tél : 03.86.68.48.62) Ouvert uniquement aux adhérents de la Médiathèque Jean Jaurès, de 9/16 ans Inscription gratuite Nombre de participants : 16 personnes max. Tirage au sort des équipes : 13h30 Début du tournoi : 14h

