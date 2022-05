Tournoi été de Tennis

Tournoi été de Tennis, 2 juillet 2022, . Tournoi été de Tennis

2022-07-02 – 2022-07-17 Le Magnoac Tennis Club organise son traditionnel tournoi officiel de tennis.

Ce tournoi est ouvert à tous les licenciés, du club mais aussi de l’extérieur, enfants et adultes.

L’engagement s’élève à 12 euros pour le tableau jeunes (17 euros pour deux tableaux) et 16 euros pour le tableau adultes (22 pour deux).

Les inscriptions peuvent se faire sur Ten’Up ou bien auprès de Cathy Fortassin, juge arbitre au 06 80 94 78 07 +33 6 80 94 78 07 dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville