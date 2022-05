TOURNOI ET INITIATION SUPER FANTASY BRAWL

2022-05-21 – 2022-05-21 Entrez dans terres magiques de Fabulosa !

Vous qui avez toujours rêvé de participer au mythique combat d’arène : Le Super Brawl, l’heure est arrivée. Formez la meilleure équipe dans le but de remporter votre duel !

Cette semaine nous mettons à l’honneur le jeu de figurine amusant et rapide : Super Fantasy Brawl Le tournoi est ouvert à tous. Merci de contacter Guilhem au magasin pour vous inscrire au 09 53 37 95 62

Débutant et confirmés sont les bienvenus Si vous ne souhaitez pas participer au concours, des tables d’initiations seront mise à disposition également.

Lieu du tournoi : Chez Maître Renard – 25 Rue Louis Lumière, 34970 Lattes Entrez dans terres magiques de Fabulosa !

Lieu du tournoi : Chez Maître Renard – 25 Rue Louis Lumière, 34970 Lattes

