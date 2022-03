Tournoi en armure de la Tour d’Argent Champeix Champeix Catégories d’évènement: Champeix

Puy-de-Dôme

Tournoi en armure de la Tour d'Argent Quartier du Marchidial Gymnase de Champeix Champeix

2022-03-26 11:00:00 – 2022-03-26 18:00:00 Quartier du Marchidial Gymnase de Champeix

Champeix Puy-de-Dôme Champeix Pour la première fois en Auvergne : une compétition de béhourd duel (duels en armure médiévale) le samedi, puis une compétition de MSF Hard (duel à outrance en armure moderne) le dimanche.

Animations d’initiation du public.

Entrée libre. Buvette. contact@marchidial.fr +33 6 12 13 78 55

