Tournoi e-sport

Yes We Fab, le vendredi 8 octobre

Yes We Fab, le vendredi 8 octobre à 14:00

– un tournoi de e-sport autour des jeux FIFA et Smash Bross avec un lot à la clé – un après-midi portes ouvertes, découverte d’un FabLab – un espace de découverte des métiers du numérique par la présence d’écoles et de centres de formation – des temps de job dating autour notamment d’offres d’alternance dans le numérique Semaine 1 : Lancement Yes We Fab 57 rue Paul Bert, Armentières Armentières Nord

2021-10-08T14:00:00 2021-10-08T19:00:00

