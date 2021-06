Colombelles Colombelles Calvados, Colombelles Tournoi E-sport Colombelles Colombelles Catégories d’évènement: Calvados

Colombelles

Tournoi E-sport Colombelles, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Colombelles. Tournoi E-sport 2021-07-28 16:00:00 – 2021-07-28 18:00:00 Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet

Colombelles Calvados Pendant les Jeux Olympiques, à la médiathèque, on vous propose de l’ e-sport! Au programme : Smite & Rocket League. Venez avec un ami ou en solo, formez des équipes et jouez contre vos adversaires… L’essentiel est de participer!

Informations pratiques :A partir de 12ansDurée : 2hGratuitSur réservation

mediatheque@colombelles.fr +33 2 31 72 27 46

Informations pratiques :A partir de 12ansDurée : 2hGratuitSur réservation dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Colombelles Autres Lieu Colombelles Adresse Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Ville Colombelles lieuville 49.20559#-0.29741