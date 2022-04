Tournoi d’Unlock à la Citronnade Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Tournoi d'Unlock à la Citronnade Besançon, 13 mai 2022, Besançon. La citronnade 19 Rue Ronchaux Besançon

2022-05-13

Besançon Doubs EUR 0 Début de la soirée à 19h. Rendez-vous à la Citronnade pour un tournoi gratuit d’Unlock. ( Jeu de cartes coopératif inspiré des Escape room

Réservation individuelle ou par équipe.

Les équipes seront comprises entre 2 et 6 joueurs en fonction des inscriptions

Même si vous ne vous connaissez pas, vous pouvez venir. (Si possible 15 min avant, pour vous expliquer le jeu). Pensez à télécharger l’application avant. (Unlock Star wars à sa propre application) Pour des questions d’organisation, la réservation est fortement recommandée. Lien pour réserver : https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/step1/10009/35633 Déroulement :

Rendez vous à 19h00 pour les explications

Début du tournoi à 19h15

Fin du tournoi à 22h30

