Tournoi d’ultimate informel et amical Le Faouët Le Faouët Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Le Faouët

Tournoi d’ultimate informel et amical Le Faouët, 5 juin 2022, Le Faouët. Tournoi d’ultimate informel et amical Le Faouët

2022-06-05 – 2022-06-05

Le Faouët Côtes d’Armor Le Faouët Tournoi d’ultimate informel et amical, mixte en extérieur organisé par l’association “Lundi frisbee” pour fêter son premier anniversaire.

Tournoi en équipes 5 contre 5 ou 7 contre 7.

Renseignements et inscriptions par mail ou téléphone. Inscriptions souhaitées pour le 31 mai.

Buvette, restauration, animations. DJ Super sera aux platines ! jul.antoine@yahoo.fr +33 2 96 38 33 58 Tournoi d’ultimate informel et amical, mixte en extérieur organisé par l’association “Lundi frisbee” pour fêter son premier anniversaire.

Tournoi en équipes 5 contre 5 ou 7 contre 7.

Renseignements et inscriptions par mail ou téléphone. Inscriptions souhaitées pour le 31 mai.

Buvette, restauration, animations. DJ Super sera aux platines ! Le Faouët

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Le Faouët Autres Lieu Le Faouët Adresse Ville Le Faouët lieuville Le Faouët Departement Côtes d’Armor

Le Faouët Le Faouët Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-faouet/

Tournoi d’ultimate informel et amical Le Faouët 2022-06-05 was last modified: by Tournoi d’ultimate informel et amical Le Faouët Le Faouët 5 juin 2022 Côtes-d’Armor Le Faouët

Le Faouët Côtes d’Armor