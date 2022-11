Tournoi du Téléthon volleyball Yzeure Yzeure Catégories d’évènement: Allier

Yzeure

Tournoi du Téléthon volleyball Yzeure, 2 décembre 2022, Yzeure. Tournoi du Téléthon volleyball

Gymnase de Bellevue Rue Jean-Vidal Yzeure Allier Rue Jean-Vidal Gymnase de Bellevue

2022-12-02 – 2022-12-02 20:00:00 20:00:00

Rue Jean-Vidal Gymnase de Bellevue

Yzeure

Allier Yzeure volley organise son tournoi en 4×4 mixte au profit du Téléthon. yzeurevolley@gmail.com +33 6 29 86 93 55 Rue Jean-Vidal Gymnase de Bellevue Yzeure

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Yzeure Autres Lieu Yzeure Adresse Yzeure Allier Rue Jean-Vidal Gymnase de Bellevue Ville Yzeure lieuville Rue Jean-Vidal Gymnase de Bellevue Yzeure Departement Allier

Yzeure Yzeure Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yzeure/

Tournoi du Téléthon volleyball Yzeure 2022-12-02 was last modified: by Tournoi du Téléthon volleyball Yzeure Yzeure 2 décembre 2022 Allier Gymnase de Bellevue Rue Jean Vidal Yzeure Allier Yzeure

Yzeure Allier