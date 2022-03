Tournoi du Haut Béarn Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Le Pilotari club oloronais organise un tournoi du Haut- Béarn à la balle bleue, une balle éducative douce à la main. La compétition est réservée exclusivement aux jeunes de moins de 16 ans, filles ou garçons. Les joueurs du PCO, les extérieurs et même les non licenciés de pelote y sont invités. Le tournoi 2022 s’étalera sur 5 dates.

Sur inscription. Office de Tourisme du Haut Béarn

