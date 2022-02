Tournoi du FOS Tennis Fos tennis, 6 avril 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Tournoi du FOS Tennis

Fos tennis, le mercredi 6 avril à 09:00

**Le FOS Tennis organise du 2 au 23 avril 2022 son tournoi open, toutes catégories, doté de nombreux lots.** * Circuit découverte 6 à 8 ans : le mercredi 6 avril à partir de 9 h. * Circuit orange ou vert 8/10 ans : les 13 et 14 avril * Challenge Salier 11/18 ans du 9 au 23 avril. * Open Seniors SM et SD du 2 au 23 avril, comme les tournois seniors plus de 40 ans SM et 35 ans SD, seniors plus de 55 ans SM, double messieurs et double mixte. Ce tournoi rassemble chaque année environ 1000 participants du plus modeste classement au niveau international. **Inscription le plus tôt possible sur :** [[https://tenup.fft.fr](https://tenup.fft.fr)](https://tenup.fft.fr) **Infos :** * 70, rue du Lieutenant-Colpin * tél. 03 20 05 49 64 * [[fos-tennis.fr](fos-tennis.fr)](fos-tennis.fr)

Sur inscription

Le FOS Tennis organise du 2 au 23 avril 2022 son tournoi open, toutes catégories, doté de nombreux lots.

Fos tennis 70, rue du Lieutenant-Colpin 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T09:00:00 2022-04-06T17:00:00