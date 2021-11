Castanet-Tolosan Gymnase Jean Jaures 31320 CASTANET-TOLOSAN Castanet-Tolosan, Haute-Garonne TOURNOI D’HIVER CASTANEEN ECO ET INCLUSIF Gymnase Jean Jaures 31320 CASTANET-TOLOSAN Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Le Badminton Club est heureux d’organiser son premier TOURNOI D’HIVER CASTANEEN ECO ET INCLUSIF . Ce tournoi accueillera des joueurs Nationaux et Handi-badminton. Nous attendons jusque 250 joueurs sur le week-end. Il se déroulera les 5 et 6 février 2022 au Gymnase Jean Jaurès de Castanet-Tolosan. Entrée gratuite et accessible à tous. Venez profiter d’un week-end sportif dans une ambiance conviviale. Manifestation régie selon les règles sanitaires en vigueur. [bcdc31@gmail.com](mailto:bcdc31@gmail.com)

