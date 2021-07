Tournoi d’été 2021 T.C.SANCERRE-ST SATUR Saint-Satur, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Saint-Satur.

Tournoi d’été 2021 T.C.SANCERRE-ST SATUR 2021-07-24 – 2021-08-08

Saint-Satur Cher Saint-Satur

15 EUR 15 Tournoi d’été 2021

Tableaux :

Simple messieurs et dames non classés et 4ème série/ 3ème et 2ème série.

4ème série : consolante homologuée pour les perdants du premier tour.

Simples dames plus de 35 ans/ Messieurs plus de 35 ans / 50 ans / 60 ans.

2000€ de prix ( en espèces et lots).

+33 6 12 84 02 78

Tournoi d’été 2021

