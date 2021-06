Saint-Paul-Cap-de-Joux Saint-Paul-Cap-de-Joux Saint-Paul-Cap-de-Joux, Tarn Tournoi d’été 2021 de Tennis de Table Saint-Paul-Cap-de-Joux Saint-Paul-Cap-de-Joux Catégories d’évènement: Saint-Paul-Cap-de-Joux

Tournoi d’été 2021 de Tennis de Table Saint-Paul-Cap-de-Joux, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Saint-Paul-Cap-de-Joux. Tournoi d’été 2021 de Tennis de Table 2021-07-09 20:30:00 – 2021-07-09 23:30:00 Salle des Sports, Avenue Anne de la Boisse

Saint-Paul-Cap-de-Joux Tarn Saint-Paul-Cap-de-Joux 6 6 EUR Tournoi par handicap ouvert à tous, licenciés et non licenciés.

Inscription 6€

Restauration sur place tiplie.michel@pingstpaulais.com +33 7 66 20 18 34 http://www.pingstpaulais.com/tournoi-dete-2021-inscriptions dernière mise à jour : 2021-06-27 par

