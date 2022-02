Tournoi des vielles Groles Stadium Lille Métropole, 2 avril 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Le LMRCV (Lille Métropole Rugby Club Villeneuvois) organise la 25ème édition de son Tournoi des Vielles Grôles samedi 2 avril 2022 au Stadium. Un événement incontournable de l’univers rugby de la région et de la ville ! Le tournoi sera de nouveau l’occasion de rassembler des équipes de la région et d’ailleurs pour un moment de convivialité entre passionnés du ballon ovale. Depuis 25 ans, le Tournoi des Vielles Grôles promeut le rugby pour tous et s’inscrit dans la dynamique d’un rugby accessible au plus grand nombre en cette saison pré-Coupe du Monde. Au programme : du rugby bien sûr sous forme d’un tournoi, de belles envolées à n’en pas douter et un repas de gala le soir pour fêter cette édition anniversaire. Pour s’inscrire : [http://lmrugbyclub.free.fr](http://lmrugbyclub.free.fr) ### Programme de la journée **Samedi 2 avril matin** * Accueil des équipes à partir de 8h30 au Stadium Lille Métropole, entrée principale * Distribution des badges d’entrée au responsable de chaque équipe. * Les matches débuteront à 10h00 précises sur les terrains du Stadium Lille Métropole. * Entre les matchs seront organisées des épreuves de “tir à la corde” qui attribueront les coups d’envoi. * L’apéritif et le repas de midi sont prévus à partir de 12h30 sous le chapiteau au Stadium Lille Métropole, animé par la batucada “Frap’dehiors”. **Samedi 2 avril après midi** * De 14h30 à 17h00, suite des rencontres. * 17h30 : Remise des récompenses sous le chapiteau au Stadium animée par la bandas “Te Koop Te Hurr” * 19h30 Soirée de gala : sous le chapiteau au Stadium Lille Métropole. apéritif et repas chaud, animations (orchestre, spectacle) ### Informations utiles : * Les joueurs devront impérativement avoir 35 ans au moins. * Dérogation possible (avec accord de l’équipe adverse et incidence sur les points de fair-play) aux 30-34 ans ne jouant pas en championnat (licence loisir). * Règles de l’UFAR, licences vétérans ou assurances obligatoires. * Les inscriptions individuelles sont possibles * La FFR autorise les ententes ponctuelles entre équipes depuis avril 2019, pensez à les déclarer à la Ligue.

