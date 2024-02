Tournoi des Harpies Gymnase Lycée Vaclav Havel Bègles, samedi 17 février 2024.

Tournoi des Harpies Tournoi d’ultimate féminin, organisé par les Aigles de Bègles 17 et 18 février Gymnase Lycée Vaclav Havel Entrée libre pour accéder aux gradins

Les Aigles (section Ultimate de l’Amicale Laïque de Bègles) organisent la première édition du tournoi des Harpies.

Un tournoi d’ultimate indoor, 100% féminin, qui se joue en 5 contre 5. Au total, c’est plus de 60 joueuses, réparties en 7 équipes, venant de toute la Région et même au-delà (Angers, Tours, Brest…) qui vont s’affronter sur 28 matchs !

N’hésitez pas à venir pour découvrir l’ultimate et encourager les équipes !

Le tournoi se déroule au gymnase Václav Havel.

samedi 17 février de 9h30 à 18h

et dimanche 18 février de 10h à 15h

La finale est à 15h le dimanche 18 février.

Gymnase Lycée Vaclav Havel 5 Avenue Danielle Mitterrand 33130 BEGLES Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine

