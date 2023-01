Tournoi des étoiles 2023 Le Temple-sur-Lot Le Temple-sur-Lot OT Lot-et-Tolzac Le Temple-sur-Lot Catégories d’Évènement: Le Temple-sur-Lot

Lot-et-Garonne Le Temple-sur-Lot Le Tournoi des étoiles est un tournoi de basketball visant à repérer les jeunes talents de demain. Il est ouvert aux licenciés de moins de 13 ans.

En partenariat avec la FF de Basketball, Nouvelle-Aquitaine Basketball et le Comité de basketball du Lot-et-Garonne.
+33 5 53 84 82 48

