du samedi 19 mars au dimanche 20 mars à Maison des sports

Le tournoi des Ducs de Nevers est une compétition d’escrime à l’épée comptant pour le circuit national moins de 17 ans. Samedi 19 mars à partir de midi, se déroule la compétition individuelle dame. Dimanche 20 mars à partir de 8h, se déroule les compétitions individuelles homme et par équipe dame. La participation à ce circuit national est assujettie à une sélection. Ce circuit national est le dernier des 4 circuits nationaux pris en compte dans le classement national qualificatif pour les championnats de France M17 national 1 et national 2, qui se dérouleront à Le Havre, les 4 et 5 juin prochain.

Entrée Libre

Circuit National Epée M17 Dames et Hommes Maison des sports Boulevard Pierre-de-Coubertin, 58000 nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

2022-03-19T12:00:00 2022-03-19T18:00:00;2022-03-20T08:00:00 2022-03-20T18:00:00

