Tournoi des commerçants Mouriès Mouriès Catégories d’évènement: 13890

Mouriès

Tournoi des commerçants Mouriès, 5 juin 2022, Mouriès. Tournoi des commerçants Mouriès

2022-06-05 – 2022-06-05

Mouriès 13890 Tournoi de foot

Equipe de 9 joueurs

50 € par équipe

Buvette et restauration sur place

Paella 10€sur réservation Tournoi des commerçants au stade Maurice Ri +33 7 60 58 98 94 Tournoi de foot

Equipe de 9 joueurs

50 € par équipe

Buvette et restauration sur place

Paella 10€sur réservation Mouriès

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: 13890, Mouriès Autres Lieu Mouriès Adresse Ville Mouriès lieuville Mouriès Departement 13890

Mouriès Mouriès 13890 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mouries/

Tournoi des commerçants Mouriès 2022-06-05 was last modified: by Tournoi des commerçants Mouriès Mouriès 5 juin 2022 13890 Mouriès

Mouriès 13890