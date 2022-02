Tournoi des 6 nations XV Féminin Match France/Angleterre Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Tournoi des 6 nations XV Féminin Match France/Angleterre Bayonne, 30 avril 2022, Bayonne. Tournoi des 6 nations XV Féminin Match France/Angleterre Stade Jean Dauger 1 Avenue André Grimard Bayonne

2022-04-30 15:15:00 – 2022-04-30 17:15:00 Stade Jean Dauger 1 Avenue André Grimard

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Dans le cadre du tournoi des 6 Nations 2022 du rugby à XV féminin, Venez supporter l’équipe de France au Stade Jean Dauger de Bayonne le samedi 30 avril 2022!

Coup d’envoi du match à 15h15!

La billetterie est ouverte à partir du Jeudi 17 février, 18h00.

On vous attend nombreux pour réserver vos places à l’office du tourisme de Bayonne, du lundi au samedi de 09h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30.

Stade Jean Dauger 1 Avenue André Grimard Bayonne

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

