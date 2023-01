Tournoi des 6 Nations Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’Évènement: Saint-Denis

2023-02-04 – 2023-03-18

Seine-Saint-Denis Saint-Denis Comme chaque année le tournoi de rugby des 6 Nations vous offre du grand spectacle et la bataille pour la victoire risque d’être encore serrée. Prenez rendez vous dés le match d’ouverture pour ne rien manquer de cette édition 2023 ! Stade de France® Avenue Jules Rimet Saint-Denis

