TOURNOI DES 6 NATIONS 2023 STADE OLYMPIQUE, 25 février 2023, ROME. TOURNOI DES 6 NATIONS 2023 STADE OLYMPIQUE. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 00:00 (2023-02-11 au ). Tarif : 99.0 à 149.0 euros. Dimanche 05 février 2023 à 16h00 ITALIE / FRANCETournoi des 6 NationsLe XV de France, emmené par Fabien Galthié et Antoine Dupont, se rendra au stade Olimpico de Rome dans le cadre du tournoi des 6 nations. Un rendez-vous très attendu, à quelques mois du début de la Coupe du Monde de Rugby 2023 qui se tiendra en France.Attention, votre billet ne donne pas accès au stade.Votre billet définitif sera envoyé par e-mail dans la semaine précédant le match.La saisie de votre adresse e-mail et d’un numéro de téléphone sont de ce fait OBLIGATOIRE lors de la réservation.IMPORTANT :Les prix comprennent :- frais d’agence inclus- frais de gestion inclus- frais de location inclusLe billet d’accès direct au stade, ne comprenant pas les frais détaillés ci-dessus, aura une valeur faciale différente du billet acheté dans notre réseau.En accord avec les lois en vigueur en Italie, afin de pouvoir éditer les billets, il nous faut recevoir les prénoms, noms et dates de naissance de tous les participants. Merci de bien vouloir renseigner un e-mail et un numéro de téléphone valides, pour que nous puissions collecter ces informations suite à votre réservation.CATEGORIES :Premium : Tribune Latérale Centrale (Premium – en jaune sur le plan)Catégorie 1 : Tribune Latérale (Long Side – en bleu sur le plan)Catégorie 2 : Virage (Short Side – en rouge sur le plan)Téléphone d’assistance : 0034 600 042 580 Tournoi des 6 Nations Tournoi des 6 Nations Votre billet est ici STADE OLYMPIQUE ROME VIA FORO ITALICO 194 Dimanche 05 février 2023 à 16h00 ITALIE / FRANCE

