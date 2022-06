TOURNOI DES 3 BALLONS Étaples, 4 juin 2022, Étaples.

2022-06-04 – 2022-06-04

En partenariat avec le service jeunesse de la municipalité

Samedi 4 Juin de 10 h à 18 h au City-Stade d’Étaples-sur-mer

Le City-Stade d’Étaples-sur-mer accueille samedi 4 juin un tournoi « mixte » des 3 ballons avec au programme du volley, du basket et du handball. L’idée est de permettre aux jeunes âgés de 9 à 11 ans de profiter pleinement de ce lieu.

L’organisation d’un tournoi « mixte » des 3 ballons est un évènement dont les plus jeunes pourront bénéficier afin de s’amuser, de se dépenser et de passer une journée bien remplie. De plus, ce tournoi est également un moyen de favoriser l’utilisation du terrain à bon escient, d’assurer la mixité fille garçon dans les pratiques du sport, de s’initier à des pratiques moins répandues et de garantir une pratique sportive plus régulière. Les jeunes peuvent donc ainsi s’approprier ce lieu pour s’épanouir et se dépenser lors d’activités de loisirs encadrées.

L’entrée est gratuite et sur inscription

Renseignements et inscriptions :

06.26.70.41.67 ou mediateur.etaples@gmail.com

mediateur.etaples@gmail.com +33 6 26 70 41 67

