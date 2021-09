Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage, Drôme Tournoi Départemental Jeunes de Badminton Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Catégories d’évènement: Bourg-de-Péage

Drôme

Tournoi Départemental Jeunes de Badminton Bourg-de-Péage, 13 novembre 2021, Bourg-de-Péage. Tournoi Départemental Jeunes de Badminton 2021-11-13 09:00:00 09:00:00 – 2021-11-14 19:00:00 19:00:00 Complexe Sportif Vercors 1 Rue du Dr Zamenhof

Bourg-de-Péage Drôme Le BCBP26 organise une des étapes des tournois

Départementaux jeune !



Venez nombreux !!! Accueil – Dernières actualités dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-de-Péage, Drôme Autres Lieu Bourg-de-Péage Adresse Complexe Sportif Vercors 1 Rue du Dr Zamenhof Ville Bourg-de-Péage lieuville 45.03016#5.06138