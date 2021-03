St lyphard Terrain de football de la Vinière Loire-Atlantique, St lyphard Tournoi départemental de football Terrain de football de la Vinière St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

St lyphard

Tournoi départemental de football Terrain de football de la Vinière, 8 mai 2021-8 mai 2021, St lyphard. Tournoi départemental de football

Terrain de football de la Vinière, le samedi 8 mai à 09:00

Avec la participation de 12 équipes par catégories U10-U11 et U12-U13 masculins. Tournoi homologué FFF-District 44. Pour plus d’informations : www.aslyphard-football.fr En raison du contexte sanitaire, cet événement est susceptible d’être annulé. Avec la participation de 12 équipes par catégories U10-U11 et U12-U13 masculins. Tournoi homologué FFF-District 44. Pour plus d’informations : www.aslyphard-football.fr En raison du conte… Terrain de football de la Vinière Complexe sportif de la Vinière 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-08T09:00:00 2021-05-08T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, St lyphard Autres Lieu Terrain de football de la Vinière Adresse Complexe sportif de la Vinière 44410 St lyphard Ville St lyphard