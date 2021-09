Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Tournoi d’échecs Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Tournoi d'échecs 2021-09-04 15:30:00 15:30:00 – 2021-09-04 Bar à Jeux "Le Fou de la Dame" 8 Place Maurice Faure

Romans-sur-Isère Drôme

Romans-sur-Isère Drôme EUR 2 2 Pendant le forum des associations, l’association l’Échiquier Romanais Péageois nous fait l’ honneur d’organiser un tournoi d’échecs sur la terrasse.

Le tournoi commence à 15h30, pour 10 joueurs, pré-inscription par téléphone au 04 27 63 08 22 +33 7 83 18 16 27 http://www.lefoudeladame.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-30 par

