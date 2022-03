Tournoi d’échecs Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Tournoi d’échecs Montluçon, 5 mars 2022, Montluçon. Tournoi d’échecs Espace Boris Vian – Salle Henri Nourissat 27 rue des Faucheroux Montluçon

2022-03-05 13:45:00 13:45:00 – 2022-03-05 17:00:00 17:00:00 Espace Boris Vian – Salle Henri Nourissat 27 rue des Faucheroux

Montluçon Allier L’échiquier montluçonnais vous invite à participer à son tournoi d’échecs amical, en 5 rondes de 20 minutes par joueur. miro.bolis@orange.fr +33 6 31 33 45 91 Espace Boris Vian – Salle Henri Nourissat 27 rue des Faucheroux Montluçon

