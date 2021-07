Courtenay Courtenay Courtenay, Loiret Tournoi d’échecs « le 1er samedi » samedi 7 août 2021 à 14h30 Courtenay Courtenay Catégories d’évènement: Courtenay

Loiret

Tournoi d’échecs « le 1er samedi » samedi 7 août 2021 à 14h30 Courtenay, 7 août 2021-7 août 2021, Courtenay. Tournoi d’échecs « le 1er samedi » samedi 7 août 2021 à 14h30 2021-08-07 14:30:00 – 2021-08-07

Courtenay Loiret Tournoi d’échecs mensuel – ouvert à tous (5€) – 5 parties de 15 minutes par joueurs – pas d’éliminatoires – limité à 20 joueurs masqués – récompenses pour le 1er adulte et le 1er moins de 16 ans +33 6 23 03 28 74 TOURNOI D’ECHECS DE COURTENAY dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Courtenay, Loiret Étiquettes évènement : Autres Lieu Courtenay Adresse Ville Courtenay lieuville 48.03855#3.05421